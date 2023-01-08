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50 минут назад

В «Роскосмосе» прокомментировали слухи о разделении экипажа «Союза МС-22»

Никита Бородкин

В «Роскосмосе» опровергли информацию о том, что члены экипажа неисправного «Союза МС-22» россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио вернутся с МКС на двух разных кораблях. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что «Роскосмос» и NASA якобы договорились о дальнейшем порядке работы с «Союзом МС-22». Согласно публикациям, неисправный корабль посадят пустым в автоматическом режиме. Прокопьев и Петелин вернутся на Землю на «Союзе МС-23», который отправится к станции в феврале с командиром Олегом Кононенко и двумя пустыми креслами — на месяц ранее запланированного. Рубио же якобы заберут с МКС на американском Crew Dragon, который полетит в космос в феврале.

В пресс-службе госкорпорации опровергли эту информацию, заявив, что заседание государственной комиссии по этому вопросу состоится лишь 11 января.

«Любые предположения до решения госкомиссии являются просто домыслами», — подчеркнули в «Роскосмосе».

Напомним, что экипаж «Союза МС-22» 15 декабря доложил о повреждении внешней обшивки корабля и упавшем давлении в системе охлаждения. Позднее в «Роскосмосе» рассказали, что осмотр подтвердил утечку охлаждающей жидкости. Температура в корабле повышалась, но затем ее удалось стабилизировать, сейчас опасности для экипажа нет.

Причиной разгерметизации сперва назвали попадание микрометеорита, но потом уточнили, что это мог быть и космический мусор, а точный характер внешнего воздействия не известен. В качестве резервного корабля «Роскосмос» может использовать «Союз МС-23», который сейчас находится на Байконуре. Его могут подготовить к полету к 19 февраля, а не 16 марта, как изначально планировалось.

Наука и техника,Видео,Дмитрий Петелин,Олег Кононенко,Сергей Прокопьев,Роскосмос,NASA,
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