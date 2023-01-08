Microsoft готовит последнее обновление для популярных Windows

Во вторник, 10 января, Microsoft выпустит последний патч безопасности для Windows 7 и Windows 8.1, после чего официальная поддержка этих операционных систем будет прекращена. Об этом сообщает портал gHacks.

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Пользователи смогут продолжить пользоваться своими компьютерами, однако отсутствие новых патчей с исправлениями может поставить безопасность устройства под управлением Windows 7 или 8.1 в опасность.

Несмотря на это, энтузиасты с платформы 0patch ранее объявили, что будут поддерживать Windows 7 по крайней мере до 2025 года, выпуская для этой операционной системы патчи безопасности. Они также анонсировали поддержку Microsoft Edge для Windows 7 до января 2025 года.