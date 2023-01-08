В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
56 минут назад

Поддержка Windows 7 и 8.1 прекратится с выходом последнего обновления 10 января

Газета.Ru

Во вторник, 10 января, Microsoft выпустит последний патч безопасности для Windows 7 и Windows 8.1, после чего официальная поддержка этих операционных систем будет прекращена. Об этом сообщает портал gHacks.

Microsoft готовит последнее обновление для популярных Windows
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пользователи смогут продолжить пользоваться своими компьютерами, однако отсутствие новых патчей с исправлениями может поставить безопасность устройства под управлением Windows 7 или 8.1 в опасность.

Несмотря на это, энтузиасты с платформы 0patch ранее объявили, что будут поддерживать Windows 7 по крайней мере до 2025 года, выпуская для этой операционной системы патчи безопасности. Они также анонсировали поддержку Microsoft Edge для Windows 7 до января 2025 года.

Windows 7 и 8.1 вышли в 2009 и 2013 годах соответственно. На протяжении многих лет даже после выхода более свежих версий Windows 7 оставалась лидирующей по количеству активных пользователей.

Наука и техника,Microsoft,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители