Apple повысит цену iPhone 15 Pro ради стимуляции продаж iPhone 15 Plus

Источник сообщил, что Apple намерена повысить цену iPhone 15 Pro, чтобы увеличить продажи iPhone 15 Plus.
Источник отметил, что продажи iPhone 14 Plus были плохими. Возникает вопрос, что Apple планирует делать с iPhone 15 Plus, чтобы этого не повторилось?
По информации, которой располагает инсайдер, Apple планирует спровоцировать увеличение продаж, подняв цену на iPhone 15 Pro. Самая большая проблема iPhone 14 Plus заключается в том, что многие покупатели считают, что лучше заплатить на 100 долларов больше и купить iPhone 14 Pro вместо Plus. Решение простое: поднять цену на iPhone 15 Pro.