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44 минуты назад

Honor выпустила ухудшенную и удешевлённую версию Honor 80 Pro

Ferra.ru

Honor недавно представила Honor 80 Pro в Китае. Теперь компания выпустила более дешёвый вариант этого смартфона.

Honor выпустила ухудшенную и удешевлённую версию Honor 80 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сзади новый смартфон выглядит почти так же, как и обычная версия. А вот спереди есть различия: у новинки установлен плоский 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с меньшим разрешением 2400x1080 пикселей. В отличие от стандартного 80 Pro, который оснащён двойной фронтальной камерой 50 Мп + 2 Мп, более дешёвая версия получила одну камеру на 32 Мп.

Honor также внесла некоторые изменения в основную камеру: в ней больше нет сверхширокоугольного модуля. Под капотом у нового Honor 80 Pro процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 4800 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 66 Вт.

Новый Honor 80 Pro с плоским дисплеем стоит 3599 юаней (около 38 тысяч рублей).

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