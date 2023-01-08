В интернет утекли фото грядущего Samsung Galaxy S23+

В сети опубликовали реальную фотографию смартфона Samsung Galaxy S23+, анонс которого состоится уже скоро.
На снимке видно и переднюю, и заднюю части смартфона. Видно, что на передней панели есть вырез для селфи-камеры, а на задней — три сенсора камеры и вспышка.
Ожидается, что Samsung Galaxy S23+ получит 6,6-дюймовый экран с разрешением 2340×1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти, 50-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор на 4500 мАч. Презентация смартфоноф Samsung Galaxy S23 должна состояться 1 февраля.