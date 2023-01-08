В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
46 минут назад

В интернет утекли фото грядущего Samsung Galaxy S23+

Ferra.ruиещё 1

В сети опубликовали реальную фотографию смартфона Samsung Galaxy S23+, анонс которого состоится уже скоро.

В интернет утекли фото грядущего Samsung Galaxy S23+
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На снимке видно и переднюю, и заднюю части смартфона. Видно, что на передней панели есть вырез для селфи-камеры, а на задней — три сенсора камеры и вспышка.

Ожидается, что Samsung Galaxy S23+ получит 6,6-дюймовый экран с разрешением 2340×1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти, 50-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор на 4500 мАч. Презентация смартфоноф Samsung Galaxy S23 должна состояться 1 февраля.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители