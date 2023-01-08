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18 минут назад

Ученые обнаружили необычную особенность человеческого мозга

Газета.Ru

Исследовательская группа из Университета Новой Англии в США обнаружила, что мозг человека не стареет – результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Обнаружена необычная особенность человеческого мозга
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам ученых, из всех приматов только люди и неандертальцы обладают данной особенностью.

Мозг всех млекопитающих состоит из четырех отдельных долей, каждая из которых выполняет свои функции. В своей работе группа сосредоточилась на изучении того, развивались ли доли мозга независимо друг от друга или вместе. В частности, они хотели узнать, чем мозг человека может отличаться в этом отношении от мозга других приматов.

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Чтобы ответить на этот вопрос, ученые изучили, как разные доли изменились с течением времени у разных видов – анализ включал сотни моделей мозга живых и ископаемых приматов. Также они проанализировали изменения мозга по мере того, как животное растет на разных стадиях своего жизненного цикла.

Результаты показали, что у людей и неандертальцев особенно высокий уровень интеграции мозга по сравнению с другими приматами, особенно между теменной и лобной долями.

"Рассмотрение изменений формы в процессе роста показало, что у человекообразных обезьян, таких как шимпанзе, интеграция между долями мозга сравнима с таковой у людей, пока они не достигнут подросткового возраста. В этот момент интеграция быстро прекращается у человекообразных обезьян, но продолжается и во взрослом возрасте у людей", – отметили ученые.

По словам исследователей, эволюция различных частей нашего мозга более тесно интегрирована, и, в отличие от любого другого живого примата, эта особенность сохраняется на протяжении всей взрослой жизни.

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