Генетики нашли у людей отключенный набор генов для густого меха

Генетики из Питтсбургского университета нашли у людей отключенные гены, необходимые для образования полного волосяного покрова на теле. Результаты исследования были опубликованы в журнале eLife.

В рамках своей работы ученые исследовали более 19 тыс. генов десятков млекопитающих, чтобы установить причины человеческой «безволосости». Как оказалось, у всех безволосых животных, которых изучали исследователи, были мутации в одних и тех же генах, в том числе в тех, которые способствуют росту волос.