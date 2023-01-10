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30 минут назад

Генетики нашли у людей отключенный набор генов для густого меха на всем теле

Газета.Ruиещё 1

Генетики из Питтсбургского университета нашли у людей отключенные гены, необходимые для образования полного волосяного покрова на теле. Результаты исследования были опубликованы в журнале eLife.

Генетики нашли у людей отключенный набор генов для густого меха
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В рамках своей работы ученые исследовали более 19 тыс. генов десятков млекопитающих, чтобы установить причины человеческой «безволосости». Как оказалось, у всех безволосых животных, которых изучали исследователи, были мутации в одних и тех же генах, в том числе в тех, которые способствуют росту волос.

«Поскольку животные находятся под эволюционным давлением и вынуждены терять волосы, гены, кодирующие их, становятся менее важными. Вот почему они ускоряют скорость генетических изменений, разрешенных естественным отбором. Некоторые генетические изменения могут быть причиной выпадения волос. Другие могут быть сопутствующими повреждениями после прекращения роста волос», — объяснили исследователи.

Ранее специалисты Медицинской школы Индианского университета выяснили, что снижение активности гена INPP5D помогает микроглии мозга бороться с амилоидными бляшками, смягчая последствия болезни Альцгеймера.

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