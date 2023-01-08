Астроном предупредил о комете, которая мчится к Земле

«12 января комета пройдет перигелий — наиболее близкое к Солнцу расстояние — в 166 миллионов километров и продолжит сближение с Землей. К 1 февраля она приблизится к нам до 42 миллионов километров. К счастью, в этот период комета будет хорошо видна в наших широтах. К 30 января она будет находиться всего в 10 градусах от Полярной звезды», — объяснил Санакоев.