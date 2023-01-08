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36 минут назад

Екатеринбургский астроном предупредил о комете, которая мчится к Земле

Ura.Ru

В конце января жители регионов УрФО смогут невооруженным глазом увидеть комету C/2022 E3 (ZTF), которая была открыта учеными меньше года назад. Об этом URA.RU рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев.

Астроном предупредил о комете, которая мчится к Земле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«12 января комета пройдет перигелий — наиболее близкое к Солнцу расстояние — в 166 миллионов километров и продолжит сближение с Землей. К 1 февраля она приблизится к нам до 42 миллионов километров. К счастью, в этот период комета будет хорошо видна в наших широтах. К 30 января она будет находиться всего в 10 градусах от Полярной звезды», — объяснил Санакоев.

Комета C/2022 E3 (ZTF) была открыта в марте 2022 года. В ее названии зашифрованы данные о том, где и когда ее впервые увидели, а аббревиатура ZTF означает, что открытие было сделано с помощью телескопов Zwicky Transient Facility.

Ранее Владилен Санакоев рассказал о другом удивительном астрономическом явлении, которое ждет регионы Урала в январе. Жители смогут наблюдать без телескопа так называемый парад планет — когда все самые яркие космические тела одновременно выстроятся на небе.

Наука и техника,Владилен Санакоев,
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