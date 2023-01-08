Впервые за последние 50 000 лет комета пролетит мимо Земли и Солнца

По словам астрономов, недавно обнаруженная комета C/2022 E3 (ZTF) пролетит мимо Земли и Солнца в ближайшие недели. Это произойдет впервые за последние 50 000 лет.

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Комета была названа C/2022 E3 (ZTF) в честь обзора Zwicky Transient Facility, который заметил её, когда она проходила мимо Юпитера в марте прошлого года.

Комета пролетит мимо Солнца 12 января, а к Земле максимально приблизится 1 февраля. Ее будет легко заметить в хороший бинокль и, вероятно, даже невооруженным глазом, при условии, что небо будет не слишком засвечено уличным освещением или Луной.

По словам Николаса Бивера, астрофизика Парижской обсерватории, комета, состоящая из льда и пыли имеет диаметр около километра. Она значительно меньше, чем комета NEOWISE, которая прошла мимо Земли в марте 2020 года, и комета Хейла–Боппа, которая пронеслась в 1997 году.

Комета будет наиболее яркой в начале февраля, когда она сблизится с Землей. Однако полнолуние может затруднить наблюдение. В Северном полушарии комету будет проще увидеть в последнюю неделю января, когда она пройдет между созвездиями Малой и Большой Медведицы. Новолуние в выходные дни 21-22 января даст отличную возможность ее рассмотреть.

Еще одна возможность обнаружить комету в небе появится 10 февраля, когда она пройдет близко к Марсу.

Николас Бивер рассказал, что комета прибыла из облака Оорта, которое окружает Солнечную систему. Последний раз она пролетала мимо Земли в период верхнего палеолита, когда неандертальцы все еще бродили по Земле. Следующий визит кометы во внутреннюю часть Солнечной системы ожидается еще через 50 000 лет, однако существует вероятность того, что после этого февральского визита комета будет навсегда выброшена из Солнечной системы.