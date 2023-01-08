Россиян предупредили о возможной блокировке Западом всех смартфонов

Западные страны вполне могут отключить все российские смартфоны, однако при этом сразу все устройства в России не «окирпичатся», сообщает журнал «Внешнеэкономические связи» со ссылкой на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игоря Ашманов.
«По российской киберсфере можно нанести удар, однако это будет разовая акция», — сообщил он.
Отмечается, что вторая попытка отключить телефоны российских граждан не обвенчается успехом, так как население переставит сим-карты в кнопочные телефоны, а власти отключат западных провайдеров.
Если Запад пойдет на такие меры, то около 80 процентов гаджетов будут обездвижены.
«Пока все эти действия идут в фоновом режиме в виде атак, взломов. Но настоящая кибервойна со стороны государства, которое может напасть на кого угодно в киберпространстве, то есть США — такое решение пока не принято», — добавил Ашманов.
Он посоветовал приобрести кнопочный телефон, а также держать мобильные данные отключенными.
Ранее директор компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская заявила о том, что западные страны имеют возможность отключения на территории России не только iPhone, но и всех устройств на операционной системе Android. При этом источники в правительстве сообщили, что в РФ планируется разработка отечественной операционной системы на базе Android.