Россиян предупредили о возможной блокировке Западом всех смартфонов

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«По российской киберсфере можно нанести удар, однако это будет разовая акция», — сообщил он.

Отмечается, что вторая попытка отключить телефоны российских граждан не обвенчается успехом, так как население переставит сим-карты в кнопочные телефоны, а власти отключат западных провайдеров.

Если Запад пойдет на такие меры, то около 80 процентов гаджетов будут обездвижены.

«Пока все эти действия идут в фоновом режиме в виде атак, взломов. Но настоящая кибервойна со стороны государства, которое может напасть на кого угодно в киберпространстве, то есть США — такое решение пока не принято», — добавил Ашманов.

Он посоветовал приобрести кнопочный телефон, а также держать мобильные данные отключенными.