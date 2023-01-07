Армия США решила купить очки Microsoft несмотря на жалобы солдат

Стало известно, что Армия США заказала у Microsoft высокотехнологичные боевые очки, основанные на HoloLens. Это устройство дополненной реальности уже тестировали на военных, и они очень плохо о нём отзывались.

В октябре прошлого года появились сообщения о том, что очки Microsoft, которые разрабатывались в течение двух лет и были частью контракта на сумму до 22 миллиардов долларов, были далеко не фаворитами солдат. В частности, они могли предупреждать противников об их местонахождении.