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1 час назад

«Они убили бы нас»: Армия США решила купить очки Microsoft несмотря на жалобы солдат

Ferra.ru

Стало известно, что Армия США заказала у Microsoft высокотехнологичные боевые очки, основанные на HoloLens. Это устройство дополненной реальности уже тестировали на военных, и они очень плохо о нём отзывались.

Армия США решила купить очки Microsoft несмотря на жалобы солдат
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В октябре прошлого года появились сообщения о том, что очки Microsoft, которые разрабатывались в течение двух лет и были частью контракта на сумму до 22 миллиардов долларов, были далеко не фаворитами солдат. В частности, они могли предупреждать противников об их местонахождении.

«Устройства убили бы нас», — цитировали СМИ одного из военных-испытателей. Однако, как утверждается, для нового заказа Microsoft значительно переделает очки, основываясь на отзывах, полученных при тестировании.

Наука и техника,Microsoft,
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