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56 минут назад

Старый спутник НАСА упадёт на Землю в эти выходные

AstroNews

38-летний спутник НАСА вот-вот упадет на Землю.

Старый спутник НАСА упадёт на Землю
Фото: AstroNewsAstroNews

В пятницу НАСА заявило, что вероятность падения обломков на кого-либо очень мала. По данным космического агентства, большая часть 2450-килограммового спутника сгорит в атмосфере. Но ожидается, что некоторые фрагменты доберутся до поверхности Земли.

Космическое агентство оценило вероятность получения травм от падающих обломков примерно в 1 к 9 400.

По данным Министерства обороны США научный спутник должен упасть в воскресенье вечером, плюс-минус 17 часов.

По расчётам Калифорнийской аэрокосмической корпорации падение произойдёт в понедельник утром, плюс-минус 13 часов, по маршруту, проходящему над Африкой, Азией, Ближним Востоком и самыми западными районами Северной и Южной Америки.

Спутник радиационного контроля Земли ERBS был запущен в 1984 году на борту космического корабля "Челленджер". Хотя ожидаемый срок его службы составлял два года, спутник продолжал проводить измерения озона и других атмосферных явлений вплоть до выхода из эксплуатации в 2005 году.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,Пентагон,
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