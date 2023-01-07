Британские инженеры создали первый трактор, работающий на коровьем навозе

Первый трактор, работающий на полученном из коровьего навоза сжиженном метане, разработали специалисты британской сельскохозяйственной компании CNH Industrial в партнерстве с компанией Bennamann, специализирующейся на производстве метановых энергетических продуктов. Об этом сообщается в пресс-релизе CNHA Industrial.

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Криогенный бак, установленный на тракторе, удерживает метан в жидкой форме при температуре -162 С. По словам создателей, мощность трактора составляет 270 лошадиных сил, а его производительность — такая же, как у дизельных тракторов. Кроме того, трактор можно дозаправлять прямо в поле, что экономит время в сезон активных сельскохозяйственных работ.

Испытания трактора прошли на ферме в графстре Корнуолл. Для производства метана использовались отходы более чем ста коров. За год испытаний объем выбросов углекислого газа на ферме сократился с 2500 до 500 метрических тонн.