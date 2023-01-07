Создана голографическая боковая панель для компьютеров

На прошлогодней выставке CES компания Showcase PC продемонстрировала голографические корпуса для ПК, которые проецировали изображения изнутри своей боковой или верхней панели. Корпуса так и не поступили на рынок, а компания сменила название на Showcase Hologram и всё-таки планирует выпустить комплекты голографических боковых панелей, которые можно установить на существующий корпус ПК.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Компания предлагает две версии панелей Hologram Side Panel. Панель можно установить либо вместо аналогичной у системного блока, либо над ней. Также есть небольшой комплект, который крепится изнутри стеклянной панели.

Панели питаются через USB. Изображения и анимации в них можно загружать через специальное мобильное приложение. Любой чёрный пиксель на картинке интерпретируется как прозрачный.