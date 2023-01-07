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29 минут назад

Эксперт: мир должен объединиться для расследования деятельности лабораторий США

ТАСС

Международное сообщество должно объединить усилия для расследования деятельности военных биологических лабораторий США, расположенных по всему миру. Такое мнение выразил турецкий военный аналитик, адмирал в отставке Джихат Яйджи в интервью агентству Xinhua.

Эксперт: мир должен расследовать деятельность лабораторий США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Всем странам следует объединиться для того, чтобы создать международную организацию, которая бы провела открытую и прозрачную проверку [деятельности американских лабораторий], поскольку угроза, исходящая от них, значительна", - приводит агентство в субботу слова турецкого эксперта.

Специалист подчеркнул, что США контролируют около 336 биологических лабораторий в 30 странах мира, что представляет глобальную угрозу в случае, если эти центры будут использованы в военных целях.

Согласно данным РФ, Соединенные Штаты разместили в ряде соседних с Россией государств сеть биологических лабораторий, где под эгидой американского оборонного ведомства ведется работа с опасными вирусами и другими патогенами. Американская сторона утверждает, что лаборатории действуют в интересах безопасности США и их союзников, и отвергает версию о возможном создании в этих учреждениях биологического оружия.

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