Эксперт: мир должен расследовать деятельность лабораторий США

Международное сообщество должно объединить усилия для расследования деятельности военных биологических лабораторий США, расположенных по всему миру. Такое мнение выразил турецкий военный аналитик, адмирал в отставке Джихат Яйджи в интервью агентству Xinhua.

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"Всем странам следует объединиться для того, чтобы создать международную организацию, которая бы провела открытую и прозрачную проверку [деятельности американских лабораторий], поскольку угроза, исходящая от них, значительна", - приводит агентство в субботу слова турецкого эксперта.

Специалист подчеркнул, что США контролируют около 336 биологических лабораторий в 30 странах мира, что представляет глобальную угрозу в случае, если эти центры будут использованы в военных целях.