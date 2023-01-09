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50 минут назад

В подмосковном небе заметили редкое природное явление

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Жители столичного региона заметили в небе гало — редкое природное явление, при котором вокруг солнца образуются светлые и радужные круги. Фотографии очевидцев попали в Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

В подмосковном небе заметили редкое природное явление
Фото: Владимир Гердо / ТАССВладимир Гердо / ТАСС

По словам авторов снимков, гало на протяжении уже нескольких морозных дней можно наблюдать в разных подмосковных городах. Атмосферное явление, как правило, появляется в небе в холодную и влажную погоду, когда в воздухе находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя через них, солнечный свет преломляется и вокруг солнца появляется круг.

Ранее в небе заметили другое необычное природное явление — световые столбы. Они образуются из-за морозов и представляет собой полупрозрачные вертикальные полоски различных оттенков.

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