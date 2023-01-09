У iPhone 14 Pro обнаружился брак экрана вокруг нового выреза

Пользователи новых моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max пожаловались на брак экрана. Об этом сообщает портал MyDrivers.

Фото: dnotreply/Twitter dnotreply/Twitter

Некоторые владельцы гаджетов Apple опубликовали в социальных сетях фото экранов, на которых можно увидеть выгоревшие полосы в районе выреза Dynamic Island, впервые представленного в линейке iPhone 14.

Один из пострадавших обратился в службу техподдержки Apple, где ему сказали, что ни разу не сталкивались с подобным выгоранием дисплея. Если верить сообщениям пользователей, проблема начинает проявляться после месяца использования нового устройства.

Аpple пока не выпустила официального комментария по поводу выгоревших полос и возможной замены бракованных гаджетов. Официальная презентация iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max состоялся в сентябре 2022 года.