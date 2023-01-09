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24 минуты назад

У iPhone 14 Pro обнаружился брак экрана вокруг нового выреза

Газета.Ruиещё 3

Пользователи новых моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max пожаловались на брак экрана. Об этом сообщает портал MyDrivers.

У iPhone 14 Pro обнаружился брак экрана вокруг нового выреза
Фото: dnotreply/Twitterdnotreply/Twitter

Некоторые владельцы гаджетов Apple опубликовали в социальных сетях фото экранов, на которых можно увидеть выгоревшие полосы в районе выреза Dynamic Island, впервые представленного в линейке iPhone 14.

Один из пострадавших обратился в службу техподдержки Apple, где ему сказали, что ни разу не сталкивались с подобным выгоранием дисплея. Если верить сообщениям пользователей, проблема начинает проявляться после месяца использования нового устройства.

Аpple пока не выпустила официального комментария по поводу выгоревших полос и возможной замены бракованных гаджетов. Официальная презентация iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max состоялся в сентябре 2022 года.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что партнеры Apple в производственной цепочке получили уведомление об отмене разработки смартфона iPhone SE 4. По мнению аналитика Мин-Чи Куо, Apple отказалась от разработки этой модели как минимум до 2025 года.

Наука и техника,Apple,
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