У iPhone 14 Pro обнаружился брак экрана вокруг нового выреза

Пользователи новых моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max пожаловались на брак экрана. Об этом сообщает портал MyDrivers.
Некоторые владельцы гаджетов Apple опубликовали в социальных сетях фото экранов, на которых можно увидеть выгоревшие полосы в районе выреза Dynamic Island, впервые представленного в линейке iPhone 14.
Один из пострадавших обратился в службу техподдержки Apple, где ему сказали, что ни разу не сталкивались с подобным выгоранием дисплея. Если верить сообщениям пользователей, проблема начинает проявляться после месяца использования нового устройства.
Аpple пока не выпустила официального комментария по поводу выгоревших полос и возможной замены бракованных гаджетов. Официальная презентация iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max состоялся в сентябре 2022 года.
Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что партнеры Apple в производственной цепочке получили уведомление об отмене разработки смартфона iPhone SE 4. По мнению аналитика Мин-Чи Куо, Apple отказалась от разработки этой модели как минимум до 2025 года.