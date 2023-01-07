Чего стоит ждать от премиальных телевизоров Samsung в этом году

На выставке CES 2023 компания Samsung объявила, что будет предлагать 50-, 63-, 76-, 89-, 101-, 114- и 140-дюймовые модели своих MicroLED-телевизоров, значительно расширяя выборку новой технологии отображения. Samsung видимо также планирует расширять линейку 8К-телевизоров, начиная с модель QN900C.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Samsung не предоставил информацию о ценах и доступности расширенной линейки MicroLED, но компания утверждает, что новые модели будут самыми доступными подобными телевизорами на сегодняшний день. Samsung утверждает, что линейка MicroLED установит стандарт качества изображения в 2023 году.

Samsung также обещает обновления для своих телевизоров Neo QLED, начиная с нового флагмана линейки. Модель QN900C оснащена дисплеем 8K Quantum MiniLED с подсветкой. Компания рассказала и об улучшении качества отображения при просмотре старых фильмов и телепередач благодаря новому алгоритму Auto HDR Remastering, который может автоматически применять эффекты HDR к контенту со стандартным динамическим диапазоном.