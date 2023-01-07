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34 минуты назад

Американским чиновникам задумали запретить использование TikTok

Lenta.ru

Губернатор американского штата Висконсин Тони Эверс задумал запретить использование социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, на устройствах чиновников. Об этом сообщает телеканал FOX6.

Американским чиновникам задумали запретить использование TikTok
Фото: ТАССТАСС

«Губернатор Висконсина Тони Эверс намерен выпустить исполнительный указ о запрете TikTok на устройствах штата, вероятнее всего, на следующей неделе», — говорится в сообщении телеканала.

В декабре Эверс заявлял о постоянном контакте между его администрацией, ФБР и представителями ведомств по управлению чрезвычайными ситуациями относительно угроз безопасности, которые исходят от этой соцсети.

Сейчас соцсеть запрещена в штатах Джоржия, Техас, Алабама, Северная и Южная Дакота. Также в конце декабря членам и сотрудникам палаты представителей конгресса США было приказано удалить TikTok. В офисе главы Комитета пришли к выводу, что мобильное приложение TikTok «несет высокий риск для пользователей из-за целого ряда угроз с точки зрения безопасности».

Наука и техника,ФБР,
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