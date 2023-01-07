Американским чиновникам задумали запретить использование TikTok

Губернатор американского штата Висконсин Тони Эверс задумал запретить использование социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, на устройствах чиновников. Об этом сообщает телеканал FOX6.

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«Губернатор Висконсина Тони Эверс намерен выпустить исполнительный указ о запрете TikTok на устройствах штата, вероятнее всего, на следующей неделе», — говорится в сообщении телеканала.

В декабре Эверс заявлял о постоянном контакте между его администрацией, ФБР и представителями ведомств по управлению чрезвычайными ситуациями относительно угроз безопасности, которые исходят от этой соцсети.