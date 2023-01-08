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1 час назад

Вloomberg: Twitter продолжает сокращать сотрудников

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Американская компания Twitter продолжает сокращение сотрудников, занимающихся модерацией контента.

СМИ сообщили о продолжении масштабных сокращений в Twitter
Фото: ТАССТАСС

«Twitter Inc. при новом владельце Илоне Маске провёл ещё больше сокращений в своей и без того радикально сокращенной команде доверия и безопасности, занимающейся глобальной модерацией контента», — говорится в сообщении Bloomberg.

Отмечается, что сокращения затронули работников офисов Twitter в Дублине и Сингапуре.

Ранее сообщалось, что американская компания Amazon намерена сократить 17 тыс. сотрудников.

Наука и техника,Санкции,Amazon,
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