СМИ сообщили о продолжении масштабных сокращений в Twitter

Американская компания Twitter продолжает сокращение сотрудников, занимающихся модерацией контента.
«Twitter Inc. при новом владельце Илоне Маске провёл ещё больше сокращений в своей и без того радикально сокращенной команде доверия и безопасности, занимающейся глобальной модерацией контента», — говорится в сообщении Bloomberg.
Отмечается, что сокращения затронули работников офисов Twitter в Дублине и Сингапуре.
Ранее сообщалось, что американская компания Amazon намерена сократить 17 тыс. сотрудников.