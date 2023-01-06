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1 час назад

В США зафиксировали рекордное таяние снега в 2021 году

Lenta.ru

Ученые Института исследования пустынь в США зафиксировали, что в апреле 2021 года темпы таяния снега в горах западной части Северной Америки достигли рекордных значений и затронули 24 процента участков мониторинга снежного покрова в регионе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Environmental Research Letters.

В США зафиксировали рекордное таяние снега в 2021 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи проанализировали данные, полученные сетью наблюдений Snow Telemetry (SNOTEL) в апреле 2021 года. В те дни снег на западе США таял с угрожающей скоростью, а к 1 мая гидрологические условия серьезно ухудшились из-за значительного уменьшения летних запасов пресной воды. Оказалось, что во всех 11 западных штатах США таяние снега достигло рекордных темпов в течение семидневного периода.

Хотя рекордные темпы таяния снега наблюдались в течение всего апреля, ученые выделили две волны тепла. В первую неделю апреля максимальные температуры были на 4-6 градусов по Цельсию выше среднего, что привело к рекордному таянию снега в Скалистых горах. Еще одна волна тепла в третью неделю апреля пришлась на северо-запад Тихого океана с максимальными температурами на 5-8 градусов по Цельсию выше среднего, в основном в Каскадных горах.

Помимо рекордно высоких максимальных температур также наблюдались рекордно высокие минимальные температуры, которые предотвратили повторное замерзание снежных покровов ночью, а из-за ясного неба снег подвергался воздействию солнечных лучей.

Снижение доступности воды также повлияло на производство гидроэлектроэнергии, что усложнило обеспечение энергией во время летней и осенней жары. По данным US Drought Monitor, к концу лета 2021 года 76 процентов западной части США страдали от сильной засухи.

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