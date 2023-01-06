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1 час назад

Intel прокомментировала наличие своих процессоров в белорусских ноутбуках

Игромания.ру

Ноутбуки от белорусского завода «Горизонт» работают на процессорах Intel. Журналисты dev.by уточнили у Intel, осведомлены ли в компании об использовании их продукции в ноутбуках производства белорусского предприятия Horizont Group.Кроме того, журналистов интересовало, как процессоры могут попадать в страну с учётом введённых санкций и что компания готова предпринять, если белорусская сторона обходит эти ограничения. Напомним, поставки процессоров AMD и Intel в Россию и Беларусь были ограничены ещё в феврале прошлого года.

Intel прокомментировала наличие своих процессоров в белорусских ноутбуках
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Пресс-служба Intel не стала отвечать на вопросы прямо, а дала общий комментарий.

«Intel продолжает соблюдать все экспортные правила и санкции в странах, в которых работает. Это включает в себя соблюдение санкций и экспортного контроля против России и Беларуси, введённых США и союзниками. У Intel есть чёткая политика, согласно которой её дистрибьюторы и клиенты должны соблюдать все экспортные требования и международные законы».Intel

Напомним, белорусский ноутбук был представлен 1 сентября. Позже производители рассказали, что стоимость базовой комплектации ноутбука — от 30,5 тыс рублей. Причём айтишники усомнились в честности создателей белорусского ноутбука и раскритиковали их. Затем выпуск белорусской техники сдвигали несколько раз. Но продажи всё же стартовали 22 декабря. Правда, спустя считанные дни после старта продаж в Минске ноутбуки пропали с полок. Сейчас можно приобрести только одну модель за примерно 40 тыс российских рублей — Horizont H-book 15 МАК4. Это самая дешёвая модель с минимальной комплектацией: процессор Intel Core i3, 8 Гб оперативной памяти, 256 Гб SSD. Стоит ноутбук 1599 рублей.

Наука и техника,Intel,
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