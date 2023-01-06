Ученые нашли способ снизить риск развития деменции

Более ранние наблюдения команды показали, что активность гена INPP5D связана с отложениями амилоидных бляшек в мозге. Исследователи предположили, что снижение его активности поможет замедлить болезнь. Они не стали «отключать» ген у лабораторных животных полностью, а снизили его экспрессию наполовину, имитируя эффект от возможных препаратов-ингибиторов.