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1 час назад

Биологи нашли в Эквадоре новый вид карликовых удавов

Газета.Ruиещё 2

Новый вид карликовых удавов открыли в эквадорской Амазонии биологи из Национального института биоразнообразия Эквадора. Об этом сообщает новостное агентство AFP.

Биологи нашли в Эквадоре новый вид карликовых удавов
Фото: Dolores Cacuango/INABIODolores Cacuango/INABIO

Змея достигает 20 см в длину, а ее окрас схож с окрасом удава обыкновенного. Исследователи назвали змею Tropidophis cacuangoae — в честь боровшейся за права коренных народов местной активистки Долорес Какуанго, жившей в начале ХХ века.

Ученые обнаружили две особи Tropidophis cacuangoae — в национальном заповеднике и в одном из частных парков.

«Эти змеи — реликты эпохи, это настолько древние животные, что наткнуться на одного из них - огромная удача», — отметили исследователи.

На древнее происхождение змей указывает их рудиментарный таз — он характерен для ранних змей. По одной из версий, его наличие доказывает происхождение змей от ящериц.

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