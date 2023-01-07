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59 минут назад

Самая "народная" компания: Microsoft открыта заявила, что не против профсоюзов

Ferra.ruиещё 1

Microsoft разместила в газете The Washington Post объявление, в котором говорится, что IT-гигант совершенно не против профсоюзов. При этом объявление было подписано Работниками связи Америки (CWA), организацией, представляющей интересы работников таких отраслей, как связь и СМИ.

Самая "народная" компания: Microsoft открыта заявила, что не против профсоюзов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

"Вступая в новый год, мы по-прежнему привержены идее создания лучших рабочих мест для людей, зарабатывающих на жизнь в технологическом секторе", - говорится в начале объявления. "Когда и трудящиеся, и менеджмент высказывают свое мнение за столом переговоров, выигрывают и сотрудники, и акционеры, и клиенты".

Microsoft также отметила новый профсоюз ZeniMax Media, который она ранее официально признала, а также соглашение о трудовой нейтральности, которое она заключила с CWA в июне.

"В течение 2023 года мы надеемся принести такое же соглашение и принципы в Activision Blizzard” - пишет Microsoft в рекламе.

И вот тут “вскрывается” истинная причина такой рекламы: компания прилагает все усилия для того, чтобы регуляторы одобрили сделку по приобретению Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов.

Месяц назад Федеральная торговая комиссия США подала иск, пытаясь заблокировать покупку Activision Blizzard компанией Microsoft.

Наука и техника,Microsoft,
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