Самая "народная" компания: Microsoft открыта заявила, что не против профсоюзов

"Вступая в новый год, мы по-прежнему привержены идее создания лучших рабочих мест для людей, зарабатывающих на жизнь в технологическом секторе", - говорится в начале объявления. "Когда и трудящиеся, и менеджмент высказывают свое мнение за столом переговоров, выигрывают и сотрудники, и акционеры, и клиенты".