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13 минут назад

В мессенджере WhatsApp официально добавили прокси-сервера для обхода блокировок в сети

Газета.Ru

В мессенджер WhatsApp официально добавили новую функцию для обхода блокировок — возможность подключаться через прокси-сервер. Об этом сообщается в официальном блоге разработчиков приложения.

В WhatsApp добавили функцию для обхода блокировок
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Подключение через прокси поддерживает высокий уровень конфиденциальности и безопасности, которые обеспечивает WhatsApp. Ваши личные сообщения по-прежнему будут защищены сквозным шифрованием», — заверили представители WhatsApp.

Отмечается, что подключение через прокси-сервера обычно используется для дополнительной защиты при работе в сети, но также это решение позволяет обходить блокировки.

Новая функция появилась после того, как в Иране в конце 2022 года заблокировали WhatsApp и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) из-за продолжительных массовых протестов в стране. В компании уверены, что такое решение Тегерана является нарушением прав человека.

Представители мессенджера также опубликовали в блоге инструкции по созданию и настройке собственных прокси-серверов. Подключение через прокси уже доступно в новых версиях приложения для смартфонов на iOS и Android.

Ранее сообщалось, что WhatsApp работает над внедрением значка закладок в мессенджер, чтобы пользователи могли видеть в переписке, какие сообщения были сохранены собеседником.

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