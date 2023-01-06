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25 минут назад

Археологи обнаружили в Европе древнейший наскальный "календарь"

Газета.Ruиещё 1

Древние люди использовали подобие календаря еще 20 тыс. лет назад, обнаружили специалисты Даремского университета и Университетского колледжа Лондона — европейские охотники и собиратели помечали на наскальных рисунках, в каком месяце размножаются те или иные животные. Подробнее об этом исследователи рассказали в статье в журнале Cambridge Archaeological Journal.

Найден древнейший в Европе наскальный "календарь"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Охотники и собиратели, жившие на территории Европы, во многих регионах оставляли последовательности точек, черт и иных меток рядом с наскальными изображениями оленей, лошадей, рыб, бизонов и прочих животных. Долгое время исследователи затруднялись с интерпретацией этих пометок, но теперь выяснили, что метки указывают на месяц по лунному календарю, когда животные размножались.

«Охотники-собиратели ледникового периода были первыми, кто использовал систематический календарь и знаки для записи информации о крупных экологических событиях в рамках этого календаря. Охотники-собиратели ледникового периода не просто жили в настоящем, а записывали воспоминания о времени, когда происходили прошлые события, и использовали их, чтобы предвидеть, когда подобные события произойдут в будущем», — отметили авторы работы.

Эти метки можно считать «протописьменной» системой, которая появилась как минимум на 10 тыс. лет раньше уже известных, подчеркнули они. Кроме того, открытие показывает, что в то время люди уже были способны прогнозировать грядущие события и мысленно «перемещаться» во времени.

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