Эта колонка подстраивает звук в зависимости от положения головы

Бренд Razer представил новинки на выставке CES 2023. Наряду с новыми игровыми ноутбуками была показана необычная звуковая панель для ПК Razer Leviathan V2 Pro. Она способна подстраивать звук в зависимости от положения головы.

Фото: ferra.ru ferra.ru

В саундбар встроена инфракрасная камера, которая позволяет определять, где находится пользователь. Razer утверждает, что звуковая панель может регулировать звук в режиме реального времени в зависимости от вашего положения. Это делает звук объёмным.