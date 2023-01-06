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22 минуты назад

Эта колонка подстраивает звук в зависимости от положения головы

Ferra.ru

Бренд Razer представил новинки на выставке CES 2023. Наряду с новыми игровыми ноутбуками была показана необычная звуковая панель для ПК Razer Leviathan V2 Pro. Она способна подстраивать звук в зависимости от положения головы.

Эта колонка подстраивает звук в зависимости от положения головы
Фото: ferra.ruferra.ru

В саундбар встроена инфракрасная камера, которая позволяет определять, где находится пользователь. Razer утверждает, что звуковая панель может регулировать звук в режиме реального времени в зависимости от вашего положения. Это делает звук объёмным.

Razer обещает обеспечить «чёткие высокие частоты и глубокие, напористые басы» с помощью нескольких драйверов и сабвуфера. Также есть поддержка Razer Chroma RGB. Leviathan V2 Pro оценили в 400 долларов.

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