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1 час назад

Samsung раскрыла точную дату презентации флагмана Galaxy S23

Газета.Ruиещё 4

Шоу Galaxy unpacked, в рамках которого Samsung покажет серию новых флагманских смартфонов Galaxy S23, состоится 1 февраля 2023 года. Об этом сообщает издание SamMobile, ссылаясь на постер, который появился на официальном сайте колумбийского подразделения компании Samsung.

Samsung раскрыла точную дату презентации флагмана Galaxy S23
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На опубликованном постере изображены три объектива камеры, один из которых является перископическим, а также лист какого-то растения. Последняя деталь, скорее всего, намекает на то, что фирменным цветом новой линейки смартфонов станет зеленый.

На баннере также написан слоган будущего мероприятия: «Грядут эпические моменты». Вероятно, он является отсылкой к новым фотовозможностям Galaxy S23.

По слухам, Galaxy unpacked пройдет в Сан-Франциско. В рамках мероприятия компания Samsung покажет как минимум три новые модели флагманских смартфонов: Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, а также Galaxy S23 Ultra. Ожидается, что все новинки поступят в продажу 7 февраля 2023 года.

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