Samsung раскрыла точную дату презентации флагмана Galaxy S23

Шоу Galaxy unpacked, в рамках которого Samsung покажет серию новых флагманских смартфонов Galaxy S23, состоится 1 февраля 2023 года. Об этом сообщает издание SamMobile, ссылаясь на постер, который появился на официальном сайте колумбийского подразделения компании Samsung.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На опубликованном постере изображены три объектива камеры, один из которых является перископическим, а также лист какого-то растения. Последняя деталь, скорее всего, намекает на то, что фирменным цветом новой линейки смартфонов станет зеленый.

На баннере также написан слоган будущего мероприятия: «Грядут эпические моменты». Вероятно, он является отсылкой к новым фотовозможностям Galaxy S23.