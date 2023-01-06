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14 минут назад

В Генпрокуратуре заявили о сокращении числа киберпреступлений в 2022 году

Газета.Ru

Рост киберпреступлений, продолжавшийся в России в последние годы, удалось остановить в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

В Генпрокуратуре заявили о сокращении числа киберпреступлений в 2022 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации ведомства, в 2021 году темпы роста преступности, связанной с использование информационных технологий, замедлились, а в 2022 году зафиксировали тенденцию к снижению числа таких деяний.

В Генпрокуратуре сообщили, что за 11 месяцев 2022 года количество киберпреступлений сократилось на 4,9% — с 494,1 тыс. до 470,1 тыс. — в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что с начала 2022 года сумма ущерба от IT-преступлений в России составила 65 млрд рублей. Эта сумма на 20% превысила показатель 2021 года.

Как рассказал эксперт, все чаще в совершение киберпреступлений втягивают подростков, которым за деньги предлагают, к примеру, устанавливать вредоносные программы.

Наука и техника,Происшествия,Владимир Колокольцев,МВД России,Генпрокуратура РФ,
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