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1 час назад

Учёные предсказали таянье до 80% ледников на Земле уже к концу 21 века

Ferra.ru

Новое исследование климатологов из Университета Карнеги-Меллон в США показало, что к 2100 году количество ледников на Земле может сократиться на 80%.

Ученые предсказали масштабное сокращение ледников к концу 21 века
Фото: Indicator.RuIndicator.Ru

В рамках научной работы специалисты провели прогнозы на основе различных сценариев выбросов и учли различные типы ледников, включая прирусловые и покрытые обломками.

Исследователи обнаружили, что даже если глобальная температура будет ограничена целевым показателем, установленным Парижским соглашением (1,5°C), почти половина общей массы ледников планеты будет потеряна до конца века.

В свою очередь, эта потеря может оказать негативное воздействие на местные гидрологические циклы, что приведёт к повышению риска таких опасных явлений, как лавины и наводнения. Более того, исчезновение столь большого числа ледников может повлиять на туризм и культурные ценности в пострадавших регионах.

Авторы исследования заявили о надежде на то, что их работа поможет проинформировать политиков и побудит их работать над снижением целевого показателя и спасением оставшихся ледников.

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