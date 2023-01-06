На острове Русский нашли древнюю рептилию

Ученые Дальневосточного геологического института ДВО РАН и Геологического института РАН в 2023 году начнут изучать найденный в 2022 году на острове Русский во Владивостоке скелет ихтиозавра, сообщает ИА DEITA.RU.
Летом 2022 года студенты-биологи на берегу острова Русский во Владивостоке нашли два фрагмента ребер ихтиозавра возрастом 230-240 миллионов лет. Первый случай находки останков ихтиозавра на Русском был в 2014 году. Тогда нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков. Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.
Как пишет ТАСС со ссылкой на Приморский океанариум, такие окаменелости довольно редко встречаются в мире, и находка сразу привлекла представителей палеонтологического сообщества. Желание поучаствовать в исследовательской работе с найденными образцами уже выразили ученые мирового уровня, в том числе специалисты по древним рептилиям. Изучение остатков скелета начнется в 2023 году на базе Приморского океанариума, им займутся в том числе специалисты Дальневосточного геологического института ДВО РАН, Геологического института РАН.
Как ранее пояснял ТАСС глава лаборатории палеонтологии в Институте геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский, триасовые морские рептилии на территории России известны плохо. По предварительному осмотру окаменелостей, ученые предполагают, что этот ихтиозавр тропический, очень своеобразный и, вероятнее всего, питался моллюсками. Историческая, научная и социальная ценность находки бесспорна: она подтверждает, что на месте нынешнего острова Русский было море, в котором бурлила жизнь.