На острове Русский нашли древнюю рептилию

Ученые Дальневосточного геологического института ДВО РАН и Геологического института РАН в 2023 году начнут изучать найденный в 2022 году на острове Русский во Владивостоке скелет ихтиозавра, сообщает ИА DEITA.RU.

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Летом 2022 года студенты-биологи на берегу острова Русский во Владивостоке нашли два фрагмента ребер ихтиозавра возрастом 230-240 миллионов лет. Первый случай находки останков ихтиозавра на Русском был в 2014 году. Тогда нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков. Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Приморский океанариум, такие окаменелости довольно редко встречаются в мире, и находка сразу привлекла представителей палеонтологического сообщества. Желание поучаствовать в исследовательской работе с найденными образцами уже выразили ученые мирового уровня, в том числе специалисты по древним рептилиям. Изучение остатков скелета начнется в 2023 году на базе Приморского океанариума, им займутся в том числе специалисты Дальневосточного геологического института ДВО РАН, Геологического института РАН.