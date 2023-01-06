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1 час назад

Ученые выяснили, что древние люди охотились на пещерных медведей ради шкуры

Мир24

На стоянке древних людей в немецком городе Шенингем были найдены останки пещерных медведей со следами аккуратного снятия шкуры и соответствующие инструменты. Ученые считают, что на этих опасных хищников охотились намеренно из-за их теплой шкуры, сообщается на портале ScienceDirect.

Ученые выяснили данные об охоте древних людей на пещерных медведей
Фото: Мир24Мир24

Свидетельствам эксплуатации медвежьих шкур около 320 тыс. лет. Это кости медведей с надрезами в тех местах, с которых снимают шкуру, чтобы максимально сохранить ее цельность. При этом в описаниях стоянок нижнего палеолита нет свидетельств использования медвежьего мяса. Аналогичные кости с признаками искусной разделки находили и в других местах – Боксгроув (Великобритания), Бильцингслебен (Германия), Изерния-ла-Пинета (Молизе, Италия).

Шкура пещерного медведя теплая обладает высокими изолирующими свойствами, что сыграло роль в адаптации гоминидов к суровым зимним условиям Северо-Западной Европы. О намеренной добыче шкуры медведей говорит то, что возле стоянок людей находили в основном кости взрослых особей. У медвежат шкура еще не густая, а у старых медведей и падали плохое качество шерсти.

Напомним, ранее ученые назвали причину вымирания пещерных медведей, которые исчезли 24 000 лет назад. А на юге Свердловской области нашли «кладбище» пещерных медведей.

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