В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Археологи воссоздали внешность итальянца, жестоко убитого ударами меча 700 лет назад

Газета.Ru

Ученые из Сиенского университета и Университета Инсубрии выяснили, что мужчина, чей скелет был найден в 2006 году в церкви на севере Италии, был жестоко убит ударами мечей со спины около 700 лет назад. Исследование опубликовано в Journal of Archaeological Science: Reports.

Археологи воссоздали внешность итальянца, убитого ударами меча 700 лет назад
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Археологи обнаружили скелет жертвы в 2006 году в церкви Сан-Бьяджо-ин-Читтильо, небольшого городка в северной итальянской провинции Варезе. В новом исследовании ученые проанализировали останки мужчины с помощью современных методов судебной экспертизы, включая трехмерное рентгеновское сканирование и цифровую микроскопию травм черепа, а также воссоздали его внешность.

Мужчина жил в XI-XIII веках и на момент убийства ему было от 19 до 24 лет. Ему нанесли четыре удара мечом по голове. Первая рана была достаточно легкой, но затем его добили, когда тот пытался убежать. Убийца наносил удары со спины. В конце концов, вероятно, измученный и лежащий лицом вниз, мужчина получил последний удар по затылку, который вызвал немедленную смерть.

По словам авторов, жестокость и множество ударов предполагают наличие сложного мотива для убийства: нападавший был полон решимости закончить свою «работу». Все травмы были нанесены одним и тем же холодным оружием, а нападавший действовал один.

Зажившая рана на лбу мужчины говорит о том, что у него был боевой опыт, а особенности его правой лопатки — о частой стрельбе из лука с раннего возраста. Установить личность жертвы исследователям не удалось, но место захоронения позволяет предположить, что он мог быть членом могущественной семьи Де Ситиллио, которая построила церковь.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители