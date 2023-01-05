Хакеры снова слили в Интернет данные огромного количества пользователей Twitter

Соучредитель израильской компании Hudson Rock, предоставляющей услуги по обеспечению информационной безопасности Алон Гал сообщил об утечке 235 млн учётных записей Twitter и их публикации на одном из американских хакерских форумов.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Эксперт подчеркнул, что хакеры слили в Сеть множество данных, в том числе адреса электронной почты, по которым можно находить любую учётную запись в Twitter. Это оказалось уязвимостью соцсети. К такому же результату вёл поиск учётных записей по номеру телефона.

Гал отметил, что слитые данные могут спровоцировать шантаж или взлом скомпрометированных аккаунтов, а также использоваться для арестов и других форм политического преследования тех пользователей, кто критиковал власти.