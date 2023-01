Новый геостационарный спутник ввели в эксплуатацию

В оперативном спутниковом флоте NOAA появился новый участник. GOES-18, который получил обозначение GOES West, приступил к работе 4 января 2023 года.

GOES-18 присоединился к GOES-16 в оперативной службе. Вместе два спутника наблюдают за более чем половиной земного шара. Хотя GOES-18 только что официально вступил в эксплуатацию, спутник уже несколько месяцев помогает синоптикам Национальной метеорологической службы NOAA. Обычно спутники GOES проходят послепусковые испытания в каком-либо месте в центральной части США, но первые успехи GOES-18 позволили NOAA заблаговременно переместить его в место будущей эксплуатации. Спутник начал отправлять снимки со своего нового местоположения в июне.

Теперь, когда GOES-18 работает как GOES West, GOES-17 будет перемещен в центр, между GOES East и GOES West, чтобы служить резервом для оперативной группировки.