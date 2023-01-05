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1 час назад

Новый геостационарный спутник ввели в эксплуатацию

AstroNews

В оперативном спутниковом флоте NOAA появился новый участник. GOES-18, который получил обозначение GOES West, приступил к работе 4 января 2023 года.

Новый геостационарный спутник ввели в эксплуатацию
Фото: AstroNewsAstroNews

GOES-18, который был запущен в марте прошлого года, является заменой GOES-17. GOES-18 будет служить основным геостационарным спутником NOAA для обнаружения и мониторинга тихоокеанских ураганов, прибрежных туманов, лесных пожаров, извержений вулканов и других экологических явлений, которые влияют на западную часть Соединенных Штатов, Аляску, Гавайи, Мексику и Центральную Америку.

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Спутник обеспечивает получение изображений в видимом и инфракрасном диапазоне, измерения атмосферы и отображение молниевой активности в режиме реального времени. Он идеально расположен для наблюдения за северо-восточной частью Тихого океана, где зарождаются многие погодные явления, влияющие на континентальную часть США. GOES-18 также наблюдает за космической погодой.

GOES-18 присоединился к GOES-16 в оперативной службе. Вместе два спутника наблюдают за более чем половиной земного шара. Хотя GOES-18 только что официально вступил в эксплуатацию, спутник уже несколько месяцев помогает синоптикам Национальной метеорологической службы NOAA. Обычно спутники GOES проходят послепусковые испытания в каком-либо месте в центральной части США, но первые успехи GOES-18 позволили NOAA заблаговременно переместить его в место будущей эксплуатации. Спутник начал отправлять снимки со своего нового местоположения в июне.

Из-за проблемы с системой охлаждения прибора GOES-17 Advanced Baseline Imager (ABI) некоторые изображения спутника ухудшались в определенное время года. В августе NOAA внедрило уникальное решение для уменьшения потери некоторых изображений GOES-17 в эти периоды. NOAA предоставило данные из GOES-18 ABI наряду с GOES-17 lightning mapper и данными космической погоды. Это позволило синоптикам использовать снимки GOES-18 в разгар сезона ураганов в Тихом океане.

Теперь, когда GOES-18 работает как GOES West, GOES-17 будет перемещен в центр, между GOES East и GOES West, чтобы служить резервом для оперативной группировки.

Программа серии GOES-R представляет собой миссию с четырьмя спутниками, которая включает GOES-R (GOES-16, запущен в 2016 году), GOES-S (GOES-17, запущен в 2018 году), GOES-T (GOES-18) и GOES-U, запуск которого запланирован на 2024 год. Программа представляет собой совместную работу NOAA и НАСА. НАСА строит и запускает спутники для NOAA, которая управляет ими и распространяет их данные среди пользователей по всему миру.

Наука и техника,NASA,
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