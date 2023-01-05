В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Маск спросил пользователей Twitter, надо ли ему вовлекаться в политику

Газета.Ru

Владелец Twitter Илон Маск запустил в своей социальной сети опрос на тему, стоит ли ему вовлекаться в политику. Об этом он написал в своем Twitter.

Маск спросил пользователей Twitter, надо ли ему вовлекаться в политику
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Маск добавил два варианта ответа в опросе. Первый — «держаться в стороне от политики», второй — «продолжать стрелять себе в ногу».

Большинство пользователей соцсети высказали за второй вариант.

Маск не уточнил, идет ли речь просто о высказываниях или реальном участии в политической деятельности.

Ранее большая часть проголосовавших в опросе о дальнейшей судьбе Илона Маска в Twitter решила, что он должен покинуть пост главы компании.

Маск пообещал согласиться с тем решением, которое выберут пользователи. Пока никаких комментариев по поводу голосования от бизнесмена не поступало. Последний пост, который оставил Маск в своем аккаунте, выглядит так:

«Те, кто хотят власти, заслуживают ее меньше всех».

Наука и техника,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители