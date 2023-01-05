Школы запретили использовать нейросеть

Департамент образования Нью-Йорка заблокировал доступ к ChatGPT в своих сетях и устройствах из-за опасений, что нейросеть нанесет вред образованию учащихся, рассказала представитель департамента Дженна Лайл изданию Chalkbeat New York.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Запрет был вызван потенциальным "негативным влиянием на обучение учащихся, а также опасениями относительно безопасности и точности контента".

ChatGPT был выпущен в ноябре прошлого года Франциско компанией OpenAI, занимающейся разработкой искусственного интеллекта.

Самым революционным качеством ChatGPT является его удобный интерфейс и способность отвечать на вопросы на “человекоподобном языке”. Инструмент не только способен обсуждать широкий спектр тем, используя данные, взятые из Интернета, но и может выполнять ряд лингвистических трюков, например, писать в различных стилях и жанрах - от средневековых четверостиший до сценариев ситкомов.