Ученые открыли совершенно новый вид квантовой запутанности

Ученые из Брукхейвенской национальной лаборатории обнаружили совершенно новый вид квантовой запутанности - явления, которое заставляет частицы странным образом мгновенно “связываться” друг с другом, даже на огромных космических расстояниях.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Это открытие позволило им запечатлеть беспрецедентный взгляд на причудливый мир внутри атомов. Это исследование разрешает давнюю загадку о ядрах атомов, которые содержат частицы, называемые протонами и нейтронами, и может помочь пролить свет на самые разные темы - от квантовых вычислений до астрофизики.

Ученые зафиксировали интерференционные картины, возникающие в результате запутывания двух частиц с разными зарядами, что открыло совершенно новое окно во “внутренности” атомов.

"В прошлом никогда не проводились измерения интерференции между различимыми частицами", - сказал Дэниел Бранденбург, соавтор нового исследования.