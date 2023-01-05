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27 минут назад

Ученые открыли совершенно новый вид квантовой запутанности

Ferra.ruиещё 1

Ученые из Брукхейвенской национальной лаборатории обнаружили совершенно новый вид квантовой запутанности - явления, которое заставляет частицы странным образом мгновенно “связываться” друг с другом, даже на огромных космических расстояниях.

Ученые открыли совершенно новый вид квантовой запутанности
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это открытие позволило им запечатлеть беспрецедентный взгляд на причудливый мир внутри атомов. Это исследование разрешает давнюю загадку о ядрах атомов, которые содержат частицы, называемые протонами и нейтронами, и может помочь пролить свет на самые разные темы - от квантовых вычислений до астрофизики.

Ученые зафиксировали интерференционные картины, возникающие в результате запутывания двух частиц с разными зарядами, что открыло совершенно новое окно во “внутренности” атомов.

"В прошлом никогда не проводились измерения интерференции между различимыми частицами", - сказал Дэниел Бранденбург, соавтор нового исследования.

Бранденбург и его коллеги достигли этой вехи с помощью чувствительного детектора под названием Solenoidal Tracker at RHIC, или STAR, который фиксировал взаимодействие между ионами золота, разогнанными до скорости, близкой к световой.

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