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39 минут назад

Asus представила не требующий очков ноутбук с 3D-экраном

Ferra.ru

Asus объявила о выпуске нового ноутбука VivoBook Pro 16X 3D OLED, который может предложить 3D-картинку, при этом не нужно никаких специальных очков. Устройство к тому же может отслеживать ваши глаза. VivoBook Pro 16X 3D OLED также доступен в версии без 3D.

Asus представила не требующий очков ноутбук с 3D-экраном
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Технология использует так называемые лентикулярные линзы и отслеживание движений глаз для рендеринга отдельных изображений для каждого глаза. SpatialLabs (так называется новая технология Asus), может показать 3D-изображение лишь одному человеку, так что фильм на двоих так не посмотришь.

VivoBook Pro 16X 3D OLED работает на базе процессора Intel Core i9-13980HX вместе с новейшими видеокартами Nvidia серии Ada RTX 40 Laptop. В конфигурацию ноутбука можно установить до 64 ГБ памяти DDR5-4800 и до 2 ТБ SSD PCIe Gen 4.

Информация о ценах и доступности пока неизвестна.

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