Ученые нашли способ заменить уколы на таблетки при артрите

Старость — не радость. Многим хотелось бы сохранять бодрость и вести активный образ жизни, но желания не всегда совпадают с возможностями, поэтому приходится поддерживать активность уколами. Последние многих особенно пугают, в том числе когда речь идёт о ревматоидном артрите. Там инъекции нужны до конца жизни. Но у учёных, кажется, есть новое решение.

Для людей с ревматоидным артритом есть хорошие новости. Специалисты из американского Медицинского колледжа Бэйлора разработали способ доставки лекарств, который не требует инъекций. Неприятные уколы можно заменить таблетками.

При диагнозе «ревматоидный артрит» инъекции необходимы в течение всей жизни. Многих людей это пугает, и они избегают жизненно важного лечения.

Учёные выяснили, что в качестве новой платформы доставки лекарств таким больным можно использовать пробиотическую бактерию Lactobacillus reuteri. Также эксперты создали генетически модифицированную кишечную бактерию, которая выделяет пептид ShK-235. Это вещество уже показало свою эффективность в лечении ревматоидного артрита у животных.

Эксперименты на животных доказали, что приём указанных бактерий облегчает боли у людей с ревматоидным артритом, а также снижает воспаление суставов, разрушение хрящей и повреждение костей.