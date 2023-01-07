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1 час назад

Учёные нашли способ заменить уколы на таблетки при артрите

Секрет Фирмыиещё 1

Старость — не радость. Многим хотелось бы сохранять бодрость и вести активный образ жизни, но желания не всегда совпадают с возможностями, поэтому приходится поддерживать активность уколами. Последние многих особенно пугают, в том числе когда речь идёт о ревматоидном артрите. Там инъекции нужны до конца жизни. Но у учёных, кажется, есть новое решение.

Ученые нашли способ заменить уколы на таблетки при артрите
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для людей с ревматоидным артритом есть хорошие новости. Специалисты из американского Медицинского колледжа Бэйлора разработали способ доставки лекарств, который не требует инъекций. Неприятные уколы можно заменить таблетками.

При диагнозе «ревматоидный артрит» инъекции необходимы в течение всей жизни. Многих людей это пугает, и они избегают жизненно важного лечения.

Учёные выяснили, что в качестве новой платформы доставки лекарств таким больным можно использовать пробиотическую бактерию Lactobacillus reuteri. Также эксперты создали генетически модифицированную кишечную бактерию, которая выделяет пептид ShK-235. Это вещество уже показало свою эффективность в лечении ревматоидного артрита у животных.

Эксперименты на животных доказали, что приём указанных бактерий облегчает боли у людей с ревматоидным артритом, а также снижает воспаление суставов, разрушение хрящей и повреждение костей.

Не исключено, что в будущем результаты исследования помогут улучшить жизнь людям с ревматоидным артритом и заменить уколы на таблетки. Правда, пока учёным требуются дополнительные исследования, чтобы внедрить систему доставки лекарств на практике.

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