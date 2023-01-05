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28 минут назад

Смарт-часы способствуют повышению активности и потере веса

FBM.ru

Среди современных умных гаджетов, которые упрощают жизнь человечеству, особое значение имеют устройства, заставляющие пользователей больше двигаться. Анализ, который объединяет в себе несколько независимых исследований, подтвердил, что у пользователей смарт-часов повышается физическая активность.

Смарт-часы способствуют повышению активности и потере веса
Фото: fbm.rufbm.ru

Согласно имеющимся сведениям, исследования, которые проводились независимо друг от друга, доказали, что у владельцев умных часов, шагомеров, акселерометров снижается вес и артериальное давление за счет повышения физической активности. Научные специалисты объединили мета-анализы и систематические сведения свыше 70 тысяч человек. Исследования проводили с 2007-го по 2021-й год.

Согласно результатам исследований, владельцы смарт-устройств ходили пешком и занимались активными видам спорта больше в сравнении с теми, кто не носил умные часы. В целом у основной группы участников эксперимента пришло в норму кровяное давление, а снижение веса составило до 1,5 килограмма. Стабильный эффект наблюдался в течение полугода, в независимости от пола, возраста, заболеваний или физических данных участников.

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