Китай готовит лунную исследовательскую станцию

Китай планирует оставить свой след на Луне – он намеревается построить базу в районе Южного лунного полюса

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В настоящее время мы являемся свидетелями новой гонки сверхдержав за Луну. Соединенные Штаты и Китай сражаются за престиж и влияние, при этом Луна является колыбелью космической программы, которая за последние полвека практически не проявляла интереса к космической программе Земли. Сверхдержавы борются друг с другом за первенство. Китай первым высадился на дальней стороне Луны, США ответили первой миссией новой лунной программы «Артемида».

Согласно исследованию китайских экспертов, опубликованному в журнале Planetary and Space Science, Китай теперь стремится первым построить исследовательскую базу на Луне. В настоящее время они ищут наиболее подходящее место для размещения своей базы. По ряду причин она, скорее всего, будет находиться в районе Южного лунного полюса.

Южный полюс Луны предлагает множество преимуществ для исследовательской станции. Рельеф местности более или менее ровный, а в постоянно затененных областях некоторых кратеров температура относительно постоянна. Эти же кратеры, вероятно, содержат наибольшее количество водяного льда на лунной поверхности. Наличие воды имеет решающее значение для любой постоянной базы.

Наличие воды также важно для потенциальных научных исследований, как и доступ к замечательному бассейну Южного полюса – Айткен. Это самый большой известный ударный кратер на Луне, да и во всей Солнечной системе, его диаметр составляет 2 500 км. Исследование этого бассейна может пролить свет на детали происхождения Луны и Солнечной системы.