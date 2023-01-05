Panasonic представил камеры LUMIX S5II и S5IIX с фазовым автофокусом

Panasonic анонсировал LUMIX S5II и S5IIX, новейшие полнокадровые беззеркальные гибридные камеры компании с акцентом на функции видеозаписи. Это первые камеры компании, оснащенные PDAF или автофокусировкой с определением фазы, которые отошли от давней технологии DFD, основанной на обнаружении контраста, или технологии расфокусировки глубины. Хотя этот метод можно было использовать для фотографий, он не особо подходит для видео.

Фото: Panasonic Panasonic

Panasonic

Panasonic LUMIX S5II и S5II решили эту проблему за счет полностью переработанной системы фокусировки благодаря новому полнокадровому CMOS-датчику с разрешением 24,2 МП и размером 35 мм. Новая система Phase Hybrid Auto-Focus использует комбинацию систем PDAF и обнаружения контраста с 779 точками AF для непрерывного отслеживания людей и животных.

S5II и S5II способны записывать видео по производительности, сравнимой с S1H. Вы можете выбрать вариант записи 6K 10-бит 4:2:0 или 4K 10-бит 4:2:2. Новый метод рассеивания тепла со встроенным вентилятором и радиатором позволяет вести непрерывную запись в формате 4K без перегрева. Камеры имеют заявленный динамический диапазон 14+ ступеней с V-Log/V-Gamut и поддерживают LUT в реальном времени для цветокоррекции в камере путем загрузки ваших LUT непосредственно в камеру.

Panasonic

Panasonic LUMIX S5II и S5II имеют новую систему, состоящую из 5-осевой системы стабилизации изображения Body IS и 2-осевой оптической стабилизации изображения на основе объектива, которая подходит для фото и видео. Видео также получает режим Active IS, который оптимизирует коэффициенты коррекции по горизонтали, вертикали и вращению, определяя состояние дрожания камеры.

Другие функции включают двойное исходное значение ISO, режим серийной съемки AFS/7 кадров в секунду с механическим затвором и режим AFS/AFC со скоростью 30 кадров в секунду с электронным затвором, запись с внутреннего микрофона 48 кГц/24 бита и с внешним микрофоном 96 кГц/24 бита, полноразмерный порт HDMI, OLED-видоискатель с разрешением 3680 000 точек, 3,0-дюймовый полностью подвижный сенсорный экран с разрешением 1 840 000 точек, зарядка через порт USB-C, литой корпус из магниевого сплава с защитой от брызг и пыли, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth.

Panasonic