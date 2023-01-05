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11 минут назад

Apple представила набор аудиокниг, озвученных искусственным интеллектом

Газета.Ru

Apple незаметно запустила каталог книг, озвученных искусственным интеллектом, что может стать началом конца для людей-чтецов, пишет The Guardian.

Apple представила озвученные искусственным интеллектом аудиокниги
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В материале говорится, что стратегия знаменует собой попытку перевернуть прибыльный и быстрорастущий рынок аудиокниг, но она также обещает усилить проверку в отношении Apple по антиконкурентному поведению.

Популярность рынка аудиокниг резко возросла в последние годы, и технологические компании изо всех сил пытаются закрепиться на нем. Продажи в прошлом году подскочили на 25% и составили более 1,5 млрд долларов. Инсайдеры отрасли считают, что к 2030 году мировой рынок отрасли может составить более 35 миллиардов долларов.

Apple должна была запустить проект в середине ноября, но отложила его, так как увольнения в Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и хаос, связанный с поглощением Twitter Илоном Маском, омрачили технологический сектор, указывают авторы издания.

В приложении «Книги» компании размещен каталог произведений, включенных в схему, которая описывается как «рассказанное цифровым голосом на основе чтеца».

В последние месяцы Apple обращалась к независимым издателям в качестве потенциальных партнеров, в том числе к некоторым на канадском рынке, но не все согласились участвовать в проекте. Apple обещала писателям гонорары только от продаж. Издатели, участвовавшие в проекте, должны были подписать соглашение о неразглашении информации.

Издатели, авторы и литературные агенты, побеседовавшие с The Guardian, заявили, что в случае успеха эта стратегия может иметь серьезные последствия для рынка. Однако другие настроены скептически.

«Чтец привносит совершенно новый вид искусства в создание аудиокниги, и мы считаем, что это мощная вещь. Они создают что-то, что отличается от печатной книги, но это добавляет ценность в этой новой форме искусства», — поделился своим мнением Дэвид Кэрон, сопродюсер крупнейшего канадского издателя аудиокниг.

Наука и техника,Илон Маск,Apple,
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