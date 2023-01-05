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5 минут назад

LG представила лёгкие ноутбуки LG Gram Style с тачпадами-невидимками

Ferra.ruиещё 1

LG представила свежую линейку ноутбуков — Gram Style. Приоритет в ней отдаётся дизайну, а не характеристикам.

LG представила лёгкие ноутбуки с тачпадами-невидимками
Фото: ferra.ruferra.ru

Например, устройства оснащены невидимой сенсорной панелью, которая становится видимой лишь при использовании, в результате подсвечивания.

На выбор покупателей доступны две модели: 16-дюймовая 16Z90RS и 14-дюймовая 14Z90RS. Обе работают на базе процессоров Raptor Lake и имеют варианты оперативной памяти от 8 до 32 ГБ и твердотельных накопителей объёмом от 256 ГБ до 1 ТБ.

Ноутбуки также оснащены парой портов Thunderbolt 4 и USB 3.1, нашлось место и microSD-слоту.

Из различий: 14-дюймовая модель оснащена OLED-экраном с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 90 Гц, а 16-дюймовая модель — OLED-панелью с частотой 120 Гц и разрешением 3200 x 2000 пикселей.

Более компактный вариант весит всего 1 кг, а 16Z90RS — 1,23 кг.

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