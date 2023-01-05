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37 минут назад

Ученые выяснили, что общие предки человека происходят из Судана

FBM.ru

В недавнем исследовании ученые пришли к мнению, что предками всех современных людей являются выходцы из северного Хартума в Судане, неподалеку от реки Нил. Об этом пишет информационное агентство «Красная весна».

Ученые выяснили, что общие предки человека происходят из Судана
Фото: fbm.rufbm.ru

Группа ученых из Оксфордского университета смогли воссоздать наибольшее генеалогическое древо человечества, в котором была изучена интегрированная карта генов, благодаря чему им удалось выяснить, что эти предки жили больше миллиона лет назад.

Исследователи провели оценку территории, выходцами которой являются первые люди, а также произошли сотни последующих поколений, на расстоянии около 400 километров севернее Хартума.

Ученые смогли создать сеть из практически 27 миллионов предков разных народов и изучить образцы как современных людей, так и древних предков, обитающих по территории всего мира тысячи лет назад.

Для изучения закономерностей генетической изменчивости в данных и предсказания регионов генеалогического древа, которые пошли от общих предков, исследователям пришлось использовать сложнейшие алгоритмы, благодаря чему и были сделаны воды о месте обитания первых людей.

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