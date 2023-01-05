Google дистанционно «окирпичила» попавший в руки энтузиаста Pixel 7a

Накануне мы писали о пользователе Twitter под ником chunvn8888, опубликовавшем видео с неанонсированным Pixel 7a на руках.

Фото: Engadget Engadget

Благодаря его ролику, нам стало известно, что аппарат получит схожий с Pixel 7 дизайн, а также AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц — то, чего так не хватало Pixel 6a.

Но вот, спустя около суток после публикации оригинального видео, chunvn8888 сообщил, что смартфон был заблокирован Google. Компания смогла выявить устройство по серийному номеру, который был засвечен в видео с первыми впечатлениями.