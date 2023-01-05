Ученые создали прибор, извлекающий водород из пара

Швейцарские ученые разработали установку, которая может поглощать водяной пар из воздуха и при помощи света расщеплять его на водород и кислород. Такие системы могут использоваться для создания запасов солнечной энергии в виде водородного топлива, сообщила пресс-служба Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

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«Нам удалось разработать достаточно простой и масштабируемый подход для производства систем, использующих энергию Солнца для выработки водорода», – рассказала научный сотрудник EPFL Марина Каретти.

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Создание генератора водорода стало возможным благодаря разработке прозрачных газодиффузионных электродов – специализированных пористых и прозрачных конструкций из волокон оксида кремния и пластинок из оксида олова, внутри них имеются мелкие включения из атомов фтора. Нити вбирают в себя молекулы воды из воздуха, а соседствующие с ними пластинки из оксида олова и соединенные с ними прослойки из соединений металлов и полимеров поглощают солнечные лучи и преобразуют их энергию в электрический ток. Электричество вступает во взаимодействие с молекулами воды и заставляет их расщепляться на кислород и водород.

С помощью этого материала ученые создали прототип солнечного генератора водорода. Он представляет собой емкость с газодиффузионным электродом и мембраной, которая избирательно пропускает через себя только водородное топливо. Последующие тесты продемонстрировали, что устройство поглощает водяной пар и расщепляет его, используя почти 40% энергии поглощенного устройством света, для разложения воды. Как заявили физики, установка полностью прозрачна и может очень долго работать без вмешательства человека. Для ее функционирования нужен только солнечный свет и свежий воздух.

Специалисты надеются, что дальнейшие эксперименты позволят дополнительно повысить КПД устройства и создать коммерчески рентабельные системы для производства водородного топлива. Их разработка приблизит человечество к созданию полноценной возобновляемой энергетики на базе водорода.