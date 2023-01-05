В 2023 году впервые искусственный интеллект станет научным сотрудником

В 2023 году технологии продолжат свое углубление в повседневную жизнь людей, сообщает издание The New York Times. Так, продолжат свое развитие чат-боты. Уже в 2022 году они удивили мир своими точными и краткими ответами на поисковые запросы, что даже корпорация Google озаботилась потерей рекламных доходов.
В этом же году появится чат-бот, способный взять на себя роль научного сотрудника для лучшего понимания и изучения того или иного материала. Он будет уметь анализировать текст и выдавать краткую выжимку важнейшей информации.
Работают над внедрением ИИ и разработчики Microsoft Word и Google Sheets для облегчения работы пользователей.
Дальнейшее развитие получат и метавселенные, в том числе Apple представит свою VR-гарнитуру с дополненной и виртуальной реальностями, а автоконцерны будут больше производить свои модели электромобилей.