В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
18 минут назад

NYT: В 2023 году впервые искусственный интеллект станет научным сотрудником

runews24.ruиещё 1

В 2023 году технологии продолжат свое углубление в повседневную жизнь людей, сообщает издание The New York Times. Так, продолжат свое развитие чат-боты. Уже в 2022 году они удивили мир своими точными и краткими ответами на поисковые запросы, что даже корпорация Google озаботилась потерей рекламных доходов.

В 2023 году впервые искусственный интеллект станет научным сотрудником
Фото: runews24.rurunews24.ru

В этом же году появится чат-бот, способный взять на себя роль научного сотрудника для лучшего понимания и изучения того или иного материала. Он будет уметь анализировать текст и выдавать краткую выжимку важнейшей информации.

Работают над внедрением ИИ и разработчики Microsoft Word и Google Sheets для облегчения работы пользователей.

Дальнейшее развитие получат и метавселенные, в том числе Apple представит свою VR-гарнитуру с дополненной и виртуальной реальностями, а автоконцерны будут больше производить свои модели электромобилей.

Наука и техника,Google,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители